Злоумышленники взломали сайт «Свободу Навальному»

Неизвестные получили доступ и выложили в интернет базу электронных адресов людей, зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному!». Хакеры начали рассылать всем пользователям письма с угрозами деанонимизации и обещанием продать их адреса и номера телефонов, передает Znak.com.

В команде Алексея Навального подтвердили, что база контактов соответствует действительности, но подчеркнули — это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных.

«Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам. Сейчас мы проводим расследование. Приносим извинения за доставленные неприятности», — говорится в сообщении.

На 8:30 16 апреля на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрировались более 438 тыс. человек. Когда цифра достигнет 500 тыс., соратники Навального обещали объявить о крупной акции протеста.