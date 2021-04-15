НАТО и ЕС поддержали санкции США

Члены Евросоюза и НАТО выразили солидарность с США, которые объявили о новых санкциях против России.

«Евросоюз и его государства-члены выражают свою солидарность с Соединенными Штатами в связи с последствиями вредоносной кибероперации, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена Российской Федерацией. Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах — членах ЕС», — цитирует ТАСС заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Союзники по НАТО поддержали введение санкций «в ответ на дестабилизирующую деятельность России», передает «Интерфакс».

«Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум», — сказано говорится в заявлении Североатлантического совета.