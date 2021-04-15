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Мундепы Петербурга и Ленобласти просят Москалькову обеспечить помощь Навальному

15.04.2021

Муниципальные депутаты Петербурга и  Ленинградской области обратились к омбудсмену Татьяне Москальковой с призывом добиться помощи для Алексея Навального. Текст обращения опубликовал Telegram-канал «Объединенные демократы». 

Навальный более двух месяцев отбывает срок в ИК-2 в Покрове по делу, признанному ЕСПЧ сфабрикованным. «Условия его содержания бесчеловечны и близки к пытке, к нему не пропускают квалифицированных специалистов и не оказывают медицинской помощи, а это может привести к серьезным осложнениям», — говорится в обращении. 

Муниципальные депутаты обращают внимание, что заявления о необходимости пригласить врачей были проигнорированы администрацией колонии, из-за чего оппозиционный политик начал голодовку. «Печально осознавать, что эта мера, пусть и может привести к ухудшению его состояния, является единственной возможностью добиться того, на что должен иметь право любой человек — медицинской помощи», — продолжают депутаты. 

Авторы письма потребовали от ФСИН, «всех компетентных ведомств и политического руководства страны безотлагательно оказать должную медицинскую помощь Алексею Навальному». 
Ранее адвокаты политика обратились в ЕСПЧ в связи с условиями его содержания в колонии и недопуском медиков.

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