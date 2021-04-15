Мундепы Петербурга и Ленобласти просят Москалькову обеспечить помощь Навальному

Навальный более двух месяцев отбывает срок в ИК-2 в Покрове по делу, признанному ЕСПЧ сфабрикованным. «Условия его содержания бесчеловечны и близки к пытке, к нему не пропускают квалифицированных специалистов и не оказывают медицинской помощи, а это может привести к серьезным осложнениям», — говорится в обращении.
Муниципальные депутаты обращают внимание, что заявления о необходимости пригласить врачей были проигнорированы администрацией колонии, из-за чего оппозиционный политик начал голодовку. «Печально осознавать, что эта мера, пусть и может привести к ухудшению его состояния, является единственной возможностью добиться того, на что должен иметь право любой человек — медицинской помощи», — продолжают депутаты.
Авторы письма потребовали от ФСИН, «всех компетентных ведомств и политического руководства страны безотлагательно оказать должную медицинскую помощь Алексею Навальному».
Ранее адвокаты политика обратились в ЕСПЧ в связи с условиями его содержания в колонии и недопуском медиков.