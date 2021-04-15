«Роснефть» требует 500 млн рублей с «Собеседника» и журналиста Ролдугина

Компания «Роснефть» потребовала взыскать с газеты «Собеседник» и журналиста Олега Ролдугина 500 млн рублей по иску о защите деловой репутации.

В статье, о которой идет речь, говорится о горнолыжном курорте «Лунная поляна» в Адыгее, которым пользуется Владимир Путин. Сообщалось, что объект оформлен на «Роснефть», его строительство обошлось в 50 млрд рублей.

«Фразы смешные, я не понимаю сути претензий по этим фразам. Там всего шесть фраз. Например: «Очевидно, что ради «Роснефти» и тем более персонально ради Игоря Сечина (который до лыж не особо охоч) Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут». Видимо «Роснефть» и Игорь Сечин считают, что Кремль, ФСО и ФСБ будут стараться персонально», — сказал Ролдугин изданию «МБХ Медиа», комментируя иск.

«Роснефть» в иске также называет порочащими ее деловую репутацию фразы: «Для более приватных развлечений к услугам главы государства недавно был построен персональный горнолыжный курорт, где играют уже не в демократию, а в секретность» и «хотя заказчиком создания полигона (то есть его финансистом) и выступает «Роснефть», общее руководство проектом строительства объекта» осуществляет все-таки Управделами».

Аналогичные иски из-за материалов о компании и ее председателе правления Игоре Сечине были поданы к «Важным историям», «Эху Москвы», агентству Bloomberg и телеканалу «Дождь».