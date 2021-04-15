В Кремле исключили встречу Путина и Байдена в ближайшее время

Встречу Владимира Путина и Джо Байдена в кратчайшие сроки организовать невозможно, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели».

Как предает «Интерфакс», Песков также пояснил, что не стоит ожидать встречи двух лидеров и на Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США: «Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа». По словам представителя Кремля, сам вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите еще находится в стадии обсуждения.

Песков отметил, что новые санкции Вашингтона, о возможности введения которых сегодня сообщили американские СМИ, не будут способствовать встрече президентов.