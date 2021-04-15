В иркутском штабе Навального начались обыски

Полиция начала обыски в штабе Навального в Иркутске. Силовики ищут экстремистские материалы.

Речь идет о листовках штаба Навального и движения «Новая Россия — свободная страна», сегодня в соцсетях были опубликованы их фотографии, пишет «МБХ Медиа». «Мы разместили везде посты, что они будут, и они пришли. Об этом сообщил юрист наш Дмитрий Пономаренко, он как раз в штаб пришел, и туда начали ломиться сотрудники», — рассказал один из активистов.

По его словам, полицейские заявили, что пришли с проверкой по жалобе на то, что в штабе Навального якобы распространяют экстремистские материалы.

Днем ранее в Краснодаре полицейские задержали и отправили на медосвидетельствование всех сотрудников местного штаба Навального. Кроме того, в Уфе задержали волонтера организации, когда он забирал листовки штаба из типографии.