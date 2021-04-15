Турция не стала занимать ничью сторону в вопросах России и Украины на Донбассе

Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте России и Украины, связанном с Донбассом. Об этом заявили в МИД страны.

Слова главы ведомства Мевлюта Чавушоглу приводит турецкое издание Cumhuriyet. По словам чиновника, Турция не ответственна за кризис между этими странами. Он также заявил, что корабли США не смогут войти в Черное море, так как подали уведомление в устной форме. Американской стороне, по словам министра, следует подать письменное уведомление за 15 дней до планируемого прохода.

Корабли ВМС США планировали войти в Черное море 14 и 15 апреля и остаться там до 4 мая. Пентагон заявлял, что это регулярная операция, обычно координируемая с Турцией по конвенции Монтрё. Также представители Вашингтон потребовали большей ясности в вопросе наращивания российских военных сил у границ Украины и заявили, что это не похоже на учения, как это называет Кремль. По оценкам США, в Крыму находится уже более 31 тыс. российских военнослужащих. CIT также сообщала о большом полевом лагере в Воронежской области.