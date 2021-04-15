92% руководителей российских вузов связаны с властью

Подавляющее большинство руководителей российских вузов оказалось связано с органами власти и партией «Единая Россия», показало совместное исследование «Проекта» и DOXA. Возможно, именно это объясняет нарастающие репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей, считают журналисты.

Самое решительное «закручивание гаек» в вузах началось в 2011-12 годах после многотысячных митингов против фальсификаций на выборах в Госдуму в 2011 году. Это было первое массовое участие студентов в протестах, позже молодежь становилась только активнее, отмечают авторы исследования. Молодых людей стали преследовать за политическую активность, а параллельно вузы использовали административный ресурс, чтобы собирать учащихся на митинги провластные. Немало протестно настроенных людей появилось и среди сотрудников и преподавателей высших учебных заведений.

Исследовав биографии 559 руководителей — ректоров, президентов и проректоров 100 лучших вузов России по версии Forbes, — «Проект» и DOXA установили, что 74% ректоров тем или иным образом связаны с властью, 47% — с партией «Единая Россия». 24% менеджеров вузов занимали должность депутатов разных уровней, являются ими сейчас, были кандидатами в депутаты или участвовали в праймериз, не меньше 2% — бывшие силовики, 14% были прежде доверенными лицами Владимира Путина, Сергея Собянина и Дмитрия Медведева.