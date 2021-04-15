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Отдых в Сочи в мае резко подорожал на фоне отмены полетов в Турцию

15.04.2021

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% после объявления об ограничении полетов в Турцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей туротрасли. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина отмечает, что «кто-то поднял цену на 20%, а кто-то — на 100%». 

Ранее эксперты прогнозировали рост стоимости весеннего и летнего отдыха в Сочи на 15%, что связывали с подорожанием продуктов, а также необходимостью закупать маски, дезинфицирующие средства и привлекать дополнительных сотрудников для обработки номеров.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией — по официальной версии из-за ситуации с коронавирусом. По данным Ассоциации туроператоров России, на этот период туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Их общая стоимость составила порядка 32 млрд руб. После этого туристы стали массово переносить бронирования на российские курорты.

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