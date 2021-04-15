США: действия России у границ Украины не похожи на учения

Сообщения Москвы о том, что движение российских войск у границ Украины связаны с учениями, сомнительны, заявила временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен. По ее словам, за эскалацию напряженности в регионе несет единоличную ответственность Россия.

«После семи лет разжигания и разжигания конфликта на востоке Украины у России теперь есть возможность поступить правильно. Сейчас настал момент для России четко сформулировать характер своей военной деятельности у границы с Украиной и развеять опасения своих соседей и государств-участников ОБСЕ. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения. Мы также считаем сомнительными любые предположения о том, что эти действия могут быть связаны с российскими учениями «Запад», которые запланированы на сентябрь», — сказала Остриен.

В 2008 и в 2014 году Россия концентрировала свои силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины, отметила она.

«Согласно информации, полученной из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к украинской границе. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму, где по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны», — озвучила представитель США оценки военных сил РФ.

Украина не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию, подчеркнула Остриен.