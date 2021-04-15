Страны НАТО намерены добиваться от Москвы деэскалации конфликта на Донбассе

Страны НАТО глубоко обеспокоены стягиванием российских войск к границам Украины и намерены добиваться от Москвы деэскалации напряжения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании министров иностранных дел и обороны государств Альянса, передает DW.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и заявил, что Вашингтон намерен поддерживать Киев в его потребностях в самообороне.

О том, что России следует сократить присутствие военнослужащих у границ Украины, согласились во переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

Сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной появились в начале апреля. В США, ЕС и НАТО выразили обеспокоенность по этому поводу. В Москве переброску войск объясняют учениями на фоне угроз со стороны НАТО. При этом отмечают, что это не должно никого беспокоить.