Американские СМИ сообщают о новых санкциях в отношении России

Новые санкции США коснутся около десяти россиян, среди которых члены правительства и представители спецслужб, а также 20 юридических лиц. Штаты объявят и о высылке из страны российских дипломатов, говорят источники Bloomberg. Собеседники The New York Times и Reuters, сообщают, что ограничения будут наложены на суверенный долг России — будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центробанка, Министерства финансов России и ее суверенного фонда.

О санкциях может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля. Ожидаемые ограничения — ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы и кибератаки.Санкции будут введены через несколько дней после того, как Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что США будут защищать свои интересы. Напряженность также накаляется из-за наращивания Россией сил у границ Украины, что побудило НАТО, США и ЕС призвать Путина к деэскалации. В то же время Байден во время разговора с Путиным озвучил идею встречи на высшем уровне между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном. Перспектива встречи подтолкнула рубль к максимальному укреплению за три месяца по отношению к доллару, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что саммит может снизить напряженность и снизить риск новых санкций.