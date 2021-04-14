Close

В Петербурге на 10 суток арестовали главу местного штаба Навального

14.04.2021

Октябрьский суд Петербурга арестовал главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову на 10 суток за анонс акции протеста 31 января. Об этом сообщает «Апология протеста».

Фатьянову задержали 13 апреля, ночь она провела в отделе полиции. В протоколе по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ говорилось, что 27 января на странице «Команда Навального» во «ВКонтакте» она опубликовала видеоролик с анонсом протестной акции 31 января. Как указали полицейские, «на призывы Фатьяновой собраться на Невском проспекте собралось не менее 500 оппозиционно настроенных граждан с целью публичного выражения своего мнения по поводу актуальных проблем общественно-политического характера, при этом громко обсуждали задержание Навального, хлопали в ладоши, создавая массовое скопление граждан».

Защита активистки отмечает, что в день публикации видеоролика Фатьянова отбывала административный арест.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.