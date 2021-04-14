В Петербурге на 10 суток арестовали главу местного штаба Навального

Октябрьский суд Петербурга арестовал главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову на 10 суток за анонс акции протеста 31 января. Об этом сообщает «Апология протеста».

Фатьянову задержали 13 апреля, ночь она провела в отделе полиции. В протоколе по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ говорилось, что 27 января на странице «Команда Навального» во «ВКонтакте» она опубликовала видеоролик с анонсом протестной акции 31 января. Как указали полицейские, «на призывы Фатьяновой собраться на Невском проспекте собралось не менее 500 оппозиционно настроенных граждан с целью публичного выражения своего мнения по поводу актуальных проблем общественно-политического характера, при этом громко обсуждали задержание Навального, хлопали в ладоши, создавая массовое скопление граждан».

Защита активистки отмечает, что в день публикации видеоролика Фатьянова отбывала административный арест.