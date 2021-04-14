В ИК-2 цензурируют газеты для Навального

Об этом сообщила команда политика. Активисты рассказали, что оформили ему подписку на печатную прессу сразу после того, как он попал в колонию во Владимирской области. Газеты и журналы должны были приходить оппозиционеру с 1 апреля, но первую — номер «Новой газеты» от 5 апреля — он получил только в середине месяца, после проверки. В газете оказалась вырезана часть страницы — в колонии заявили, что цензура не пропустила статью из-за «пропаганды насилия».
По словам соратников оппозиционера, вырезана статья филолога Гасана Гусейнова «В защиту ненавистников Навального» о противниках политика и смысле его голодовки.
«При этом цензоры в колониях могут читать только переписку. По закону периодические издания цензуре вообще не подлежат. За ними и так смотрит Роскомнадзор. Но как и в случае с Кораном, у администрации ИК-2, видимо, свои представления о том, что считать разрешенным, а что нет, и они не стесняются свои представления применять на деле», — говорится в публикации на сайте Навального.
Соратники политика отмечают, что он будет подавать в суд на колонию из-за цензуры. Также там призвали «Новую газету» присоединиться к иску.