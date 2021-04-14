Признанный иноагентом центр «Насилию нет» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд расценил как политическую деятельность центра поддержку им законопроекта о домашнем насилии в 2016 году. В тот период «Насилию.нет»* не был зарегистрирован как организация, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Адвокат Кирилл Коротеев, представляющий центр, заявил, что фактически организацию оштрафовали за то, что она не внесла сама себя в реестр иностранных агентов.
«Насилию.нет»* внесли в реестр иноагентов в конце 2020 года. Правозащитники сообщали, что причиной для проверки стало анонимное заявление, жалобу на решение Минюста суд отклонил.
*«Насилию.нет» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.