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Признанный иноагентом центр «Насилию нет» оштрафовали на 300 тысяч рублей

14.04.2021

Центр «Насилию нет»* оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об иноагентах, который применили к периоду, когда организации еще не существовало. 

Суд расценил как политическую деятельность центра поддержку им законопроекта о домашнем насилии в 2016 году. В тот период «Насилию.нет»* не был зарегистрирован как организация, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Адвокат Кирилл Коротеев, представляющий центр, заявил, что фактически организацию оштрафовали за то, что она не внесла сама себя в реестр иностранных агентов. 

«Насилию.нет»* внесли в реестр иноагентов в конце 2020 года. Правозащитники сообщали, что причиной для проверки стало анонимное заявление, жалобу на решение Минюста суд отклонил. 

*«Насилию.нет» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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