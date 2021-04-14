«Репортеры без границ» призвали освободить журналистов DOXA

Организация «Репортеры без границ» осудила преследование журналистов студенческого издания DOXA. Заявление опубликовано в Twitter.

В посте говорится, что четверым журналистам DOXA грозит три года тюрьмы. Организация осуждает необоснованное преследование и призывает к их немедленному освобождению. «Репортеры без границ» также упомянули, что в домах журналистов прошли обыски.

Сегодня утром следователи пришли в редакцию студенческого журнала и в квартиры его сотрудников — Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой. Также обыск прошел у родителей Арамяна и Гутниковой. Причиной стало уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Сообщалось, что его завели из-за уже удаленного видео о правах студентов и протестах. После обысков стало известно, что арендодатель решил разорвать с изданием договор аренды.

В СК журналисты отказались давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции. Адвокат Дмитрий Захватов сообщал «Новой», что в материалах есть показания подростков, при этом ни один из них не говорит, что видел видеоролик.

Сейчас в Басманном суде Москвы избирают меру пресечения сотрудникам DOXA, следователь ходатайствовал о запрете определенных действий. У здания суда около 15 часов МСК собралось более 200 человек, туда приехали автозаки.

Дело, о котором идет речь — то же самое, по которому ранее заочное обвинение предъявили соратнику Навального Леониду Волкову, сообщил адвокат Павел Чиков.