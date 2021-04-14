Журналистам признанных в России иноагентами «Радио Свобода»* и «Настоящего времени»* предложили покинуть страну

Руководство «Радио Свобода»* и канала «Настоящее время»* предложило своим журналистам уехать из России — ранее эти СМИ признали иностранными агентами. Релокация затронет по меньшей мере часть московского бюро.

«Би-би-си» со ссылкой на сотрудников СМИ сообщает, что отдельных журналистов намерены через месяц перевезти в Чехию и Украину. При этом российское бюро не планируется закрывать совсем, и коллективу предложили самостоятельно решить, кто хочет остаться в Москве. Региональным фрилансерам подобные предложения пока не поступали. Также не планируется увольнять тех, кто решит остаться в России.

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*«Радио Свобода», «Настоящее время» — организации внесены в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее «Радио Свобода»и канал «Настоящее время»получили штрафы более чем на 70 млн руб. по закону об иностранных агентах. Оба медиа входят в этот список с 2017 года. Их сотрудники говорят, что именно преследования и штрафы вынудили редакции сокращать присутствие в России. Отмечается, что массовый отъезд сотрудников может стать первым подобным случаем в московском бюро «Свободы»с 1991 года.