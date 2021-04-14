Константин Калачев: Зря силовики на молодежь так давят

Общался не так давно с парой молодых политиков. Совсем молодых. Спросил об отношении к Путину. Ответ: «У нас с ним разница больше 40 лет. Зачем вообще обозначать к нему отношение? Тема закроется сама собой». Вот потому я тоже считаю, что обыски в молодежной редакции DОХА не на пользу самой власти и роли Путина в истории. Зря силовики на молодежь так давят. Ей ведь потом новейшую историю писать или переписывать, когда поколение нынешних правителей уйдет. Как точно пишет Юлия Галямина:

«Во-первых, молодежь все равно их переживёт. Во-вторых, согласно исследованиям, молодое поколения сейчас не так политизировано. Точнее политизировано, но не замкнуты на Путине или каких-то других людях и партиях. У них на первом месте идеи, поступки и принципы. Частности — на втором. И сейчас Кремль делает все, чтобы сделать Путина главным злодеем для ещё одного поколения россиян. Это ошибка, которая дорого им обойдётся». (с)

И тут я с ней согласен. Про еще одно поколение - преувеличение. Но в остальном верно. Власть молодежь теряет, а вскоре рискует потерять вообще. Тогда без всяких митингов и протестов достаточно будет простой смены поколений.