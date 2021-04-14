Патрушев заявил о намерении Киева вернуть Крым силовым путем

Украинские власти могут начать боевые действия против России, устроив провокации с гибелью своих военных, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», — сказал Патрушев он на совещании в Севастополе, передает «Интерфакс».

Секретарь Совбеза заявил о необходимости принять дополнительные меры для защиты населения Крыма. Он отметил, что НАТО наращивает свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе.