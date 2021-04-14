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Журналисты должны сдать по три теста на коронавирус перед посланием Путина

14.04.2021

Сотрудники СМИ, которые будут работать на послании Путина Федеральному собранию, должны будут трижды провериться на коронавирус. Об этом говорится в рассылке Кремля для подавших заявки на аккредитацию, сообщает телеканал «Дождь».

Три отрицательных ПЦР-теста являются обязательным условием для присутствия на мероприятии. Их нужно сделать за 4-5 суток до послания, затем за двое суток и за сутки. Послание Путина будет проходить 21 апреля в здании Манежа в Москве.

Телеканал отмечает, что при открытии регистрации на мероприятии обязательным условием было два теста на COVID-19. Изменения обосновали требованиями Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за пандемию на карантин для тех, кто встречался с Владимиром Путиным, потратили 2,6 млрд рублей. «Би-би-си» сообщало, что на двухнедельную изоляцию отправляли и участников встречи с президентом в городе Энгельс в день космонавтики. На эти меры ушло около 8,5 млн рублей. На карантин отправят и сотрудников Петербургского международного экономического форума, работающих в зоне пленарного заседания с президентом. 

Сегодня стало известно, что Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса.

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