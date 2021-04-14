Журналисты должны сдать по три теста на коронавирус перед посланием Путина

Сотрудники СМИ, которые будут работать на послании Путина Федеральному собранию, должны будут трижды провериться на коронавирус. Об этом говорится в рассылке Кремля для подавших заявки на аккредитацию, сообщает телеканал «Дождь».

Три отрицательных ПЦР-теста являются обязательным условием для присутствия на мероприятии. Их нужно сделать за 4-5 суток до послания, затем за двое суток и за сутки. Послание Путина будет проходить 21 апреля в здании Манежа в Москве.

Телеканал отмечает, что при открытии регистрации на мероприятии обязательным условием было два теста на COVID-19. Изменения обосновали требованиями Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за пандемию на карантин для тех, кто встречался с Владимиром Путиным, потратили 2,6 млрд рублей. «Би-би-си» сообщало, что на двухнедельную изоляцию отправляли и участников встречи с президентом в городе Энгельс в день космонавтики. На эти меры ушло около 8,5 млн рублей. На карантин отправят и сотрудников Петербургского международного экономического форума, работающих в зоне пленарного заседания с президентом.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса.