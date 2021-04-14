Обвинение запросило для Соболь год исправительных работ

Прокурор просит приговорить Любовь Соболь по «квартирному делу» к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.

Ее вину в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева обвинение считает полностью доказанной. Мотив преступления — популяризация Соболь как политика и продвижение ее аккаунтов в соцсетях. Смягчающие основания — наличие малолетнего ребенка, отягчающие — группа лиц, передает «МБХ медиа».

Соболь обвиняют в том, что она 21 декабря пыталась проникнуть в квартиру, которая официально принадлежала жене и теще Кудрявцева. Ранее сотрудник ФСБ в телефонном разговоре с Алексеем Навальным рассказал политику ряд деталей его отравления.