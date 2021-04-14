Волонтера штаба Навального задержали в Уфе

В Уфе задержали волонтера штаба Навального. Ему вменяется неповиновение сотруднику полиции.

Как сообщили в Twitter представители регионального штаба, активист был задержан у типографии, когда забирал оттуда листовки. У него изъяли 4 тыс. листовок, также мужчине вменяется административная статья о неповиновении сотруднику полиции. Ему грозит штраф за то, что активист не прекратил видеосъемку изъятия. Сейчас волонтера везут в отделение полиции.

«Руководит этим цирком Рустам Ишмухаметов — тот самый эшник, который похищал до этого сторонницу штаба возле университета», — сообщается в публикации штаба.

Ранее в Краснодаре на выезде из города инспекторы ДПС остановили автомобиль с сотрудниками местного штаба Навального. Их всех задержали и повезли в отдел полиции на медосвидетельствование.