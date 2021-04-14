В Краснодаре задержали сотрудников штаба Навального

Сотрудников краснодарского штаба Навального задержали и увезли в полицию на медосвидетельствование. Полиция остановила их на выезде из города.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на активистов и адвоката Михаила Беньяша. Задержаны все сотрудники краснодарского штаба: координатор Анастасия Панченко, ее заместитель София Пилюкова и волонтер Роман Пилипенко. Им вменяют статью о неповиновении сотруднику полиции.

Машину с активистами остановили на выезде из Краснодара сотрудники ДПС. Сообщается, что вместе с инспекторами там были сотрудники уголовного розыска. Сейчас всех задержанных везут в отделение полиции, им проведут медосвидетельствование. Двух человек, сопровождавших активистов, на месте проверяют на наличие в крови алкоголя и наркотиков.