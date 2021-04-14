СМИ: ЕС не будет продлевать контракт на поставки вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson

Еврокомиссия не намерена продлевать контракт на поставки вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Речь идет о завозе препаратов в 2022 году.

Об этом сообщила газета La Stampa, которую цитирует Reuters. По данным издания, Еврокомиссия пришла к такому решению после согласования с лидерами стран ЕС. Контракты на поставки этих вакцин действуют в текущем году.

Планируется, что в дальнейшем Евросоюз начнет использовать только мРНК-препараты, тогда как вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson — векторные. К этому классу относится и российский препарат «Спутник V», при том, что сейчас в ЕС проверяют его безопасность и появлялись новости о возможном применении препарата в Европейском Союзе.

Помимо вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson в Европе одобрили мРНК-препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее на фоне сообщений о многочисленных случаях тромбоза и гибели пациентов несколько стран ЕС остановили использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Специалисты сообщали, что нашли связь между препаратом и побочными эффектами, но назвали такие случаи редкими. Применение вакцины Johnson & Johnson останавливали в США также по причине возникновения тромбоза у пациентов.