Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла вдвое

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму вырос почти вдвое за последние две недели. Также увеличилось число завозных случаев.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую. По ее словам, если в конце марта в Крыму регистрировали в среднем по 56-60 новых случаев инфекции, то в десятых числах апреля показатель увеличился до 94-97 заболевших в сутки. Резко увеличилось и число заболевших старше 60 лет, таких пациентов стало больше уже на 50%. Завозных случаев коронавируса больше всего с территории Украины, также есть случаи привоза инфекции из Турции и еще одной неназванной страны.

На фоне роста заболеваемости в Крыму сняли ограничения на некоторые массовые мероприятия. В частности, речь идет о Дне общекрымского референдума 2014 года и Дне воссоединения Крыма с Россией.