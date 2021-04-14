Адвокат: журналистам DOXA сегодня изберут меру пресечения

Всем задержанным журналистам студенческого издания DOXA сегодня предъявят обвинение по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Об этом Avtozaklive сообщил адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, суд по избранию меры пресечения состоится также сегодня в Басманном суде.

Все они проходят по делу, возбужденному ранее в отношении Леонида Волкова.

«Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права», — заявили в редакции.



Сегодня утром силовики пришли с обыском в редакцию журнала DOXA и домой к его сотрудникам. Дело, как сообщалось, возбудили из-за уже удаленного видео о правах студентов и протестах.



СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 22 января — за день до акции протеста в поддержку Алексея Навального. Это было сделано «по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников». Менеджера сети штабов Навального Леонида Волкова обвинили по нему 28 января. Сообщалось, что на видео в интернете он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

