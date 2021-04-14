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Олимпиаду в Токио не планируют отменять из-за коронавируса

14.04.2021

Отмена Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса исключена. Об этом заявил в своем обращении вице-президент Международного олимпкомитета Джон Коутс, которого цитирует DW. Заявление опубликовали ровно за 100 дней до начала соревнований. 

По словам Коутса, предстоящие Игры будут «максимально безопасными, насколько это возможно». «Спортсмены, Олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что это — победа человечества над пандемией», — подчеркнул он.

Летние Олимпийские игры в Токио открываются 23 июля. В 2020 году Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии, сейчас она будет сопровождаться масштабными мерами безопасности. Так, на Игры не пустят иностранных болельщиков, гостей спонсоров и родственников спортсменов. Ранее в префектуре Осака из-за высокой заболеваемости решили провести эстафету Олимпийского огня в усеченном варианте и без зрителей. По данным соцопросов, более 70% жителей страны выступили за отмену или новый перенос Игр.

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