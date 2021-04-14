Олимпиаду в Токио не планируют отменять из-за коронавируса

По словам Коутса, предстоящие Игры будут «максимально безопасными, насколько это возможно». «Спортсмены, Олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что это — победа человечества над пандемией», — подчеркнул он.
Летние Олимпийские игры в Токио открываются 23 июля. В 2020 году Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии, сейчас она будет сопровождаться масштабными мерами безопасности. Так, на Игры не пустят иностранных болельщиков, гостей спонсоров и родственников спортсменов. Ранее в префектуре Осака из-за высокой заболеваемости решили провести эстафету Олимпийского огня в усеченном варианте и без зрителей. По данным соцопросов, более 70% жителей страны выступили за отмену или новый перенос Игр.