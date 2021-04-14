Close

К сотрудникам студенческого издания DOXA пришли с обыском

14.04.2021

UPD: Обыски проводят в связи с видео, которое DOXA удалила по требованию Роскомнадзора. В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно. Дело завели по экстремистской статье.
В видео говорилось о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них, сообщает Znak.com. Ролик был размещен на YouTube 23 января 2021 года.

***


Утром в среду силовики пришли с обыском в редакцию студенческого журнала DOXA, домой к редакторам Армену Арамяну, Володе Метелкину и Наташе Тышкевич. «Они не выходят на связь. В чем причина обыска мы пока не знаем», — сообщает в telegram-канале издания.

DOXA кроме прочего освещает случаи давления на студентов и сотрудников вузов по политическим мотивам. «ОВД-Инфо» напоминает, что в январе Роскомнадзор потребовал от журнала удалить видео с призывом к студентам не бояться угроз отчислений за участие в митингах.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.