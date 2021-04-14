К сотрудникам студенческого издания DOXA пришли с обыском

В видео говорилось о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них, сообщает Znak.com. Ролик был размещен на YouTube 23 января 2021 года.
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Утром в среду силовики пришли с обыском в редакцию студенческого журнала DOXA, домой к редакторам Армену Арамяну, Володе Метелкину и Наташе Тышкевич. «Они не выходят на связь. В чем причина обыска мы пока не знаем», — сообщает в telegram-канале издания.
DOXA кроме прочего освещает случаи давления на студентов и сотрудников вузов по политическим мотивам. «ОВД-Инфо» напоминает, что в январе Роскомнадзор потребовал от журнала удалить видео с призывом к студентам не бояться угроз отчислений за участие в митингах.