Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября

Президент США Джо Байден выведет все войска из Афганистана к 11 сентября, к 20-летию террористических атак на Америку, которые координировались из этой страны. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Предыдущий президент Дональд Трамп ранее планировал вывести военных к 1 мая.

Хотя решение Байдена задерживает американские войска в Афганистане на четыре месяца дольше, чем планировалось, оно знаменует конец двадцатилетней войны, в результате которой погибло более 2200 американских солдат, 20 тыс. были ранены. Стоил конфликт триллион долларов, пишет AP. Уход американцев также ставит под угрозу многие достижения в области демократии, прав женщин и государственного управления, отмечает агентство.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден выступит в среду с замечаниями «о дальнейших действиях в Афганистане, включая свои планы и сроки вывода американских войск». Она не предоставила подробностей, но сказала, что Байден «был последовательным в своем мнении о том, что у Афганистана нет военного решения, что мы были там слишком долго». Позже во вторник Псаки написала в Twitter, что Байден также посетит Арлингтонское национальное кладбище, «чтобы отдать дань уважения храбрым мужчинам и женщинам, которые принесли высшие жертвы в Афганистане».

«Опрометчивый вывод американских войск из Афганистана — серьезная ошибка, — считает лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл. — Это отступление перед лицом еще непобежденного врага и отречение от американского лидерства».

Демократы более благосклонны к решению президента. «У нас все еще есть жизненно важные интересы в защите от террористических атак, которые могут исходить из этой части мира, но есть и другие области, о которых мы должны помнить», — сказал Джек Рид.

Сенатор Тим Кейн считает, что войска должны вернуться домой, а США переориентировать американскую нацбезопасность на более насущные проблемы.