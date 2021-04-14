Депутата Слуцкого уличили в скупке лайков и репостов

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий регулярно использует платформу платной накрутки лайков и репостов для своих соцсетей. Как пишет DW, председатель комитета по международным делам платит 1,5-2 руб. за лайк и репост в Facebook, еще столько же — за лайк и ретвит в Twitter. Информацию об этом журналисты нашли на платформе Bosslike.ru, которая позволяет накручивать не только лайки, но и подписчиков, репосты, просмотры во всех популярных соцсетях. Цены за посты Слуцкого — одни из самых высоких на данной бирже. По меньшей мере с середины марта на ней появлялись все посты депутата Госдумы.

DW отмечает, что в большинстве своих постов Слуцкий критикует США и ЕС. Например он писал в Twitter: «Снова обвинять других, смотря как в зеркало? Не Россия отдаляется от ЕС, Брюссель раз за разом провоцирует конфронтацию». Твит плучил больше 170 лайков. Журналисты проанализировала все 78 доступных аккаунтов, лайкнувших сообщение — все, кроме одного, были с биржи лайков. Эти 77 профилей заполнены ретвитами постов, которые выставлялись на накруточной платформе, либо неоднократно лайкали твиты с этой биржи. Девять аккаунтов уже временно ограничены соцсетью из-за подозрительной активности.

С 2018 года накрутки лайков в социальных сетях исследует Центр стратегических коммуникаций НАТО. Его эксперт Рольф Фредхейм, что чаще биржами пользуются мелкие муниципальные политики, но депутатов Госдумы там тоже регулярно наблюдают. Аналитики оценивают долю политиков в покупке интернет-активности в пределах 10%.

На бирже по накрутке также набирают подписчиков аккаунты, поддерживающие действия московской мэрии. Среди них более десяти неофициальных, популяризирующих реновацию и другие инфраструктурные проекты мэра Сергея Собянина.