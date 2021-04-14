Кадыров обвинил Навального в использовании Корана в политических целях

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал администрацию колонии не выдавать Алексею Навальному Коран, о чем тот ранее просил. По мнению Кадырова, Навальный «пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман».

«Ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе. От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!» — пишет глава Чечни в Telegram.

Навального он называет врагом и предателем, «который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону».