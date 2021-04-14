Силовики выселяют из Среднеуральского монастыря сторонников отца Сергия

В Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), началась спецоперация силовиков. Они намерены переселить его обитателей по решению суда, пишет Znak.com со ссылкой на службу судебных приставов.

Суд ранее запретил нахождение и проживание граждан на территории монастыря в связи с выявленными нарушениями «требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса». Решение было направлено судебным приставам, после чего они вместе с сотрудниками МЧС, ОМОНа, Росгвардии и медиками выехали в монастырь.

«Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены», — отмечается в сообщении приставов.

Сторонники Сергия рассказывают, что приехавшие силовики «болгарками одновременно вскрыли двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы». По громкоговорителю они объявляют о срочной необходимости покинуть территорию, но куда собираются вывозить, не сообщают.

Следственные действия и проверочные мероприятия проводятся на территории монастыря регулярно с конца 2020 года, отмечает Znak.com. 29 декабря бойцы ОМОНа впервые приехали в обитель, чтобы задержать самого бывшего отца Сергия, обвиняемого по статьям о склонении к совершению самоубийства, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, и самоуправстве. Сейчас он находится в московском СИЗО.