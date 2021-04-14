Российского посла в Швеции вызвали в МИД страны из-за кибератак

Посла РФ вызвали в МИД Швеции после обвинеия России в кибератаках на спортивную федерацию страны.

«Недопустимые серьезные нарушения тайны данных в отношении шведской спортивной конфедерации. Российский посол был вызван в МИД для дачи объяснений», - сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, передает «Интерфакс».

По данным прокуратуры Швеции, с декабря 2017 года по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация была объектом неоднократных кибератак, которым причастна Россия.

«Мы можем заявить, что эти нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против FIFA», - говорится в заявлении прокурора Швеции.

В докладе отмечается, что расследование будет прекращено в связи с отсутствием необходимых предпосылок для возбуждения уголовного дела за рубежом или экстрадиции в Швецию.