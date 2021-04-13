Пропавшие сотрудники штаба Навального в Махачкале нашлись в спецприемниках

Пропавшие сотрудники штаба Навального в Махачкале нашлись, они отбывают административные аресты. Предположительно, обоим вменили статьи о неповиновении полицейским, передает «ОВД-Инфо».

Координатора штаба Эдуарда Атаева обнаружили в Хасавюрте, что в 90 километрах от Махачкалы. Активисту дали 10 суток ареста. Его помощник Мурад Манапов оказался в спецприемнике Махачкалы. Там он отбывает трехсуточный арест, и завтра его должны освободить.

12 апреля сообщалось, что Атаев уже сутки не выходит на связь. Он пропал после открытия штаба в Махачкале. Ранее отделение в этом городе пытались открыть в феврале. Попытка закончилась нападением неизвестных на координатора Руслана Аблякимова. Мужчину избили, до этого он сообщал о круглосуточной слежке за собой.