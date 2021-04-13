Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин по телефону обсудили ряд региональных и глобальных вопросов. Как сообщают в Белом доме, Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические атаки и вмешательство в выборы.

«Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины», - говорится в сообщении администрации американского президента.

Байден предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», отмечают агентства.