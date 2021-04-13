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ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального

13.04.2021

Врачи ФСИН назвали состояние Алексея Навального удовлетворительным. В управлении ведомства по Владимирской области заявили, что 6 апреля медики провели полное обследование политика.

Как сообщает ТАСС, Навального обследовали в том числе на туберкулез и коронавирус. Диагнозы не подтвердились. Окончательное решение выносил консилиум врачей.

Ранее оппозиционер сообщил о том, что у него отнимается нога и болит спина, также он рассказал о вспышке туберкулеза в отряде, в котором он находится, и своей высокой температуре. 31 марта политик объявил голодовку с требованием пустить к нему врачей. ФСИН тогда заявляла, что он находится в удовлетворительном состоянии.

5 апреля адвокат Навального сообщил, что тот похудел на 15 кг. Позже стало известно, что помимо ног у него перестают работать руки.

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