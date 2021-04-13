РБК: в Счетной палате готовятся перестановки

Состав Счетной палаты могут покинуть аудиторы Татьяна Блинова и Михаил Мень. Последний является фигурантом дела о коррупции.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, на места аудиторов в Счетную палату могут назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову и члена Совета Федерации Сергея Мамедова. Трунова работает в ЦСР с 2017 года, когда его возглавлял Алексей Кудрин, сейчас являющийся главой Счетной палаты. Мамедов занимает пост замглавы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

Аудиторы Блинова и Мень были назначены в Счетную палату по квоте Совета Федерации на шесть лет. Таким образом, у Блиновой, которая работает в палате с 2015 года, скоро истечет срок полномочий. РБК напоминает, что ее отчеты неоднократно становились причиной скандалов. В 2019 году она сообщила о закупке продуктов ФСИН по завышенным ценам, а также подготовила документ, в котором говорилось, что работа государственных адвокатов может не отвечать требованиям Конституции и это ставит под вопрос эффективность расходов на их вознаграждения. В 2017 году Блинова рассказала, что ФСИН сорвала сроки строительства и программу развития тюремной системы.

Михаил Мень, который был министром строительства, обвиняется в коррупции. По версии следствия, он руководил хищениями бюджетных средств совместно с властями Ивановской области и бенефициарами группы компаний «Продо». Экс-чиновника задержали в ноябре 2020 года и предъявили обвинение в присвоении или растрате 700 млн руб. Ему назначен запрет определенных действий, он находится у себя дома и может выходить на двухчасовые прогулки. По словам источников РБК, Мень продолжает оставаться на посту аудитора Счетной палаты, так как за него вступались «очень влиятельные люди», в том числе глава Алексей Кудрин и Дмитрий Медведев.