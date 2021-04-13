Российский финрынок переживает рекордный отток иностранного капитала

Отток иностранного капитала с российского финрынка в первом квартале стал мощнейшим за три года. Как пишет Finanz, за три месяца зарубежные инвесторы сбросили акции и государственные облигации России на $5,9 млрд. Из них $2,7 млрд ушло в виде портфельных инвестиций с фондового рынка, а $3,2 млрд выведено из облигаций федерального займа.

Распродажа ОФЗ нерезидентами стала крупнейшей с 2018 года, когда США ударили санкциями по «Русалу» и всерьез обсуждали меры в отношении российского госдолга. И если фондовый рынок перенес бегство иностранцев, то рынок долга не выдержал и покатился вниз, отмечает агентство.

Индекс RGBI, отлеживающий цены ОФЗ, просел на 1,4% в январе, 2,3% в феврале, 1,2% в марте и начал апрель снижением еще на 1,1%. Минфин не выполнил квартальный план по займам и вышел на результат в 75% лишь благодаря госбанкам, которые приобрели ОФЗ более чем на 300 млрд руб.

Нерезиденты практически прекратили инвестировать в российские долговые бумаги летом прошлого года, когда ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% годовых. Распродажа стала результатом внешнеполитических рисков и ускорения инфляции, говорят аналитики.

«Риски дальнейшего оттока капитала в ближайшие месяцы сохраняются - этому может способствовать возможное возобновление роста доходностей американских гособлигаций и опасения новых, более жестких санкций для России в случае военного конфликта с Украиной и в рамках возможного второго этапа санкций по закону о контроле за химическим и биологическим оружием», — считает аналитик «Финама» Ольга Беленькая.