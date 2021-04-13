Израиль назвал дату открытия границ для туристов

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент России и СНГ министерства туризма Израиля, на первом этапе будут пускать ограниченное число туристов, небольшие группы по установленной квоте. «После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников», - говорится в сообщении.
Все отдыхающие должны будут пройти тест на коронавирус перед посадкой на рейс, по прибытии в Израиль нужно будет также сдать тест на наличие или отсутствие вируса, а также на наличие антител в крови. В дальнейшем государство намерено договориться о признании сертификатов о вакцинации с другими странами.
Ранее стало известно о том, что туристов могут начать пускать в Барселону в конце лета или осенью 2021 года. Одновременно власти России приняли решение приостановить чартерные рейсы в Турцию и закрыть сообщение с Танзанией с 15 апреля до 1 июня из-за роста заболеваемости в этих странах.