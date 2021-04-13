Против экс-главы района Подмосковья Шестуна возбудили еще одно дело

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун стал фигурантом уголовного дела об угрозах судье. Об этом говорится на его странице в Facebook.

По словам Шестуна, он узнал об этом от следователей, которые пришли к нему в больницу ФСИН в Торжке. В материалах дела идет речь о трех статьях: угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, оскорбление судьи и оскорбление представителя власти. Поводом для производства стало «неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровья, применения ножа» к судье Юферовой, ее родственникам, гособвинителю и судебному приставу.

Бывший чиновник ранее получил 15 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве, отмывании денег, незаконной предпринимательской деятельности и коррупции. По мнению следствия, Шестун завышал стоимость земельных участков. Осужденный не признал вину и несколько раз объявлял голодовку.