Белорусским журналистам запретят проводить стримы и соцопросы

Власти Белоруссии запретят журналистам проводить стримы и устраивать соцопросы. Об этом говорится в пакете законопроектов, которые рассматривает парламент республики.

Подробности планируемых мер приводит DW. Речь идет о поправках в законы о СМИ, о массовых мероприятиях и противодействии экстремизму. Агентство отмечает, что ранее глава министерства информации Белоруссии Владимир Перцов заявил, что пора расставить точки над «i» в медиасфере и принять «соответствующие меры».

Законопроекты, о которых идет речь, опубликованы на Национальном правовом портале. Так, по ним, прокуратура наравне с министерством информации получит право блокировать доступ к онлайн-медиа, также вводится упрощенная процедура блокировки «зеркал» закрытых властями порталов. СМИ и интернет-сайтам запретят публиковать результаты опросов о общественно-политической ситуации, референдумах и выборах, если они проводились организацией без соответствующей аккредитации.

Помимо этого, в Белоруссии намерены запретить журналистские стримы с массовых мероприятий, если те проводятся «с нарушением установленного порядка их организации или проведения», а стрим организован для «популяризации или пропаганды» таких событий. Собеседники DW считают, что это же коснется и текстовых трансляций, а также указывают, что это положение противоречит закону о СМИ, Конституции и международным обязательствам республики.

Экстремизмом можно будет считать «распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении ее граждан, а также сведений, дискредитирующих Беларусь». Ранее в республике уже внесли в список экстремистских несколько Telegram-каналов, в том числе проект Nexta и его онователей.

Ранее в Белоруссии две журналистки канала «Белсат», Катерина Андреева и Дарья Чульцова, получили по два года колонии за стрим с акции протеста. Журналистка Катерина Борисевич получила полгода заключения за публикацию текста о том, что убитый на митинге Роман Бондаренко был трезв. Сотрудники СМИ в республике неоднократно получали аресты и штрафы за освещение массовых митингов. Портал TUT.BY, который подробно освещает протесты, лишили статуса СМИ.