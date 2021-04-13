Крупный капитал уходит из России

ЦБ зафиксировал резкое ускорение вывода крупного капитала из российской экономики. Деньги выводят как из реального сектора, так и из банков.

Согласно статистическому отчету, который цитирует Finanz, с января по март российские компании вложили в покупку иностранных активов почти $13,5 млрд. Это в пять раз превышает показатель аналогичного периода 2020 года и на 60% выше общей суммы за весь прошлый год.

ЦБ отмечает, что в целом чистый вывоз капитала сократился на 35%, но изменилась структура операций. В 2020 году отток объяснили погашением внешнего долга банками и корпорациями, сейчас это уже эвакуация средств за границу. Так, в 16 раз ускорился отток денег компаний нефинансового сектора в виде прямых инвестиций ($6,4 млрд). Банки вложили в активы за рубежом $6,5 млрд, что в 2.6 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года.

Аналитики отмечают, что за ноябрь-февраль на валютные счета российских компаний пришла сумма, рекордная за семь лет ($30 млрд), кредитные организации разместили ее на счетах за рубежом, и именно этим вызван отток из банковской системы. Операции нефинансового сектора объясняют результатом слишком низкого уровня доверия к действиям регуляторов и опасением новых санкций, а также ростом доходности облигаций США и, соответственно, привлекательности доллара.