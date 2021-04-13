НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед экстренной встречей министров иностранных дел и обороны стран Альянса призвал Россию отвести войска от границы Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вылетел в Брюссель для переговоров со Столтенбергом через день после того, как Киев обвинил Кремль в игнорировании его просьбы о переговорах между президентами двух стран по поводу сосредоточения российских войск у границы.

«В последние недели Россия перебросила тысячи боеспособных военнослужащих к границам Украины, что стало крупнейшим скоплением российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — цитирует Reuters Столтенберга.

«Россия должна положить конец наращиванию военной мощи на Украине и вокруг нее, прекратить провокации», — сказал он на пресс-конференции с Кулебой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также прибыл во вторник в Брюссель. Позже он проведет переговоры с Кулебой, который призвал к дальнейшим экономическим санкциям против Москвы и увеличению военной помощи Киеву.

«На оперативном уровне нам нужны меры, которые будут сдерживать Россию и ее агрессивные намерения. Это может быть новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии», — сказал Кулеба после заседания Комиссии НАТО-Украина в штаб-квартире Альянса.

Reuters пишет, что Столтенберг будет председательствовать на экстренной видеоконференции с министрами обороны и иностранных дел союзников в среду. Ожидается, что Блинкен и министр обороны США будут присутствовать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, чтобы проинформировать других союзников о ситуации на Украине.