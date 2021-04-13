Полиция задерживает сотрудников штабов Навального

UPD: Координатора штаба Навального в Петербурге Фатьянову оставляют на ночь в отделе полиции. На нее составили протокол из-за акции 31 января. По версии полиции, она разместила публикации в группе штаба с анонсом митинга. В день публикации она находилась в спецприемнике.

***

Главу штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову забрали из офиса и увезли в отдел полиции. Причины задержания не сообщаются.

Воронежский штаб рассказал о похищении своего сотрудника Андрея Ахмедулова. Активист шел в типографию забирать листовки и наклейки, когда на него напали и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что Ахмедулов находится в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что в Дагестане после открытия штаба Навального его координатор Эдуард Атаев пропал и перестал выходить на связь.

В Мурманске неизвестные взломали офис и изрисовали стены свастикой. «Отключено электричество, обрезаны провода камер видеонаблюдения. Стены в свастиках, испорчена мебель. На место прибыли сотрудники полиции. Это не мелкая пакость, а настоящее преступление. Безусловная месть мне за желание баллотироваться в горсовет», — пишет координатор штаба Виолетта Грудина.

