В Москве ученого арестовали по подозрению в передаче информации НАТО

Арестованный по делу о госизмене Валерий Голубкин подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО, он работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Как рассказал «Интерфаксу» источник, профессор Голубкин занимается «аэродинамикой больших скоростей».

По этому делу проходит другой ученый Анатолий Губанов. «У них были пересекающиеся научные интересы, они вместе делали некоторые работы по теме сверхзвуковых скоростей», — пояснил собеседник агентства.

Губанов, также обвиняемый в государственной измене, был арестован в начале декабря 2020 года. Он работал по совместительству в МФТИ, где читал курс по «практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов».