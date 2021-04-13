Военные Мьянмы требуют платить за возвращение тел убитых активистов

Военные Мьянмы требуют плату за возвращение тел убитых протестующих членам их семей. Стоимость составляет $85.

Об этом активисты рассказали CNN, также о требовании платы сообщил Союз студентов Университета Баго. После прихода в этот город военных в прошедшую пятницу там были убиты более 80 человек. В целом же, по данным правозащитников, с начала военного переворота в Мьянме погибли свыше 700 жителей, более 3 тыс. арестованы.

Госпереворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки, президента и госсоветника арестовали. С тех пор в стране не утихают протесты, на которых Вооруженные силы используют оружие.