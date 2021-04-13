СМИ: Фонд, строивший храм Минобороны, заработал миллионы на сувенирах по завышенной стоимости

Фонд «Воскресение», который собирает деньги на строительство и обслуживание главного храма Минобороны, потерял существенную часть доходов после завершения работ и занялся продажей сувениров по завышенным ценам. Об этом пишут «Открытые медиа» по данным отчетов.

Так, в 2020 году фонд «Воскресение» смог собрать в качестве пожертвований 93,5 млн рублей, что окзаалось в 40 раз ниже, чем в 2019 году. Одновременно удалось заработать 17,5 млн рублей, 96% от суммы (16,6 млн) принесла продажа сувениров и церковных принадлежностей.

«Открытые медиа» обращают внимание на то, что коммерцией фонд начал заниматься в августе 2020 года, образовав для этого подразделение «Патриот» и одноименную парковку. Себестоимостьтоваров, которым торговало «Воскресение», составила 8,2 млн рублей. «Из этого следует, что в среднем храм продавал товары вдвое дороже, чем закупал их у поставщиков», — делают вывод журналисты.

Главный храм Минобороны в парке «Патриот» в Подмосковье строился с осени 2018 года, первое богослужение в нем прошло летом 2020-го. Все это время фонд продолжает собирать пожертвования на работы и обслуживание объекта. В 2019 году на эти цели поступило 3,9 млрд рублей. Крупнейшими жертвователями за этот период стали благотворительный фонд «Лукойла» (15 млн рублей), Промсвязьбанк (20 млн рублей), «Устькамчатрыба», которую связывают с семьей члена Совета Федерации Бориса Невзорова (1 млн рублей) и компания «Замитино» бизнесмена Андрея Соляника (1 млн рублей).

Крупнейшим частным спонсором за все время строительства храма оказался бизнесмен Дмитрий Босов — в 2018 году от принадлежащей ему (а после самоубийств предпринимателя в мае 2020 года — его наследникам) компании «Сибантрацит» и ООО «Разрез Восточный» пришло около 1 млрд рублей. Также крупный жертвователем оказалась мэрия Москвы, от нее на счета фонда пришло 2 млрд рублей из бюджета города. «Открытые медиа» уточняют, что Босова связывали дружеские отношения с главой Минобороны Сергеем Шойгу, который курировал строительство храма. Помимо поддержки этого объекта, Босов через «Сибантрацит» спонсировал матчи Ночной хоккейной лиги, в которой играют Путин и Шойгу.