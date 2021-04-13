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Bloomberg: правительство РФ ищет деньги для восстановления экономики перед посланием Путина

13.04.2021

Правительство России планирует гигантские расходы бюджета после выхода послания Владимира Путина. Как пишет Bloomberg, сейчас обсуждаются варианты того, где найти нужную сумму. 

По данным агентства, среди предложений — распечатать ФНБ, перераспределить средства с других проектов, ослабить бюджетное правило или поднять налоги. При этом, пишет издание, работа над поиском средств настолько секретна, что все обсуждения идут в «секретном бункере» напротив здания правительства. В здание можно попасть только через сканирование лица. 

Деньги должны пойти на строительство и ремонт инфраструктуры, льготы и субсидии. Власти уже выбирают проекты, на которые из ФНБ будет выделено до 1 трлн руб. Послание Путина должно состояться 21 апреля, ЦБ уже заявил, что слишком крупные вливания поднимут инфляцию, что заставит повышать ключевую ставку. 

Bloomberg отмечает, что планы особенно важны для Кремля с учетом выборов и падения рейтингов «Единой России».

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