Bloomberg: правительство РФ ищет деньги для восстановления экономики перед посланием Путина

По данным агентства, среди предложений — распечатать ФНБ, перераспределить средства с других проектов, ослабить бюджетное правило или поднять налоги. При этом, пишет издание, работа над поиском средств настолько секретна, что все обсуждения идут в «секретном бункере» напротив здания правительства. В здание можно попасть только через сканирование лица.
Деньги должны пойти на строительство и ремонт инфраструктуры, льготы и субсидии. Власти уже выбирают проекты, на которые из ФНБ будет выделено до 1 трлн руб. Послание Путина должно состояться 21 апреля, ЦБ уже заявил, что слишком крупные вливания поднимут инфляцию, что заставит повышать ключевую ставку.
Bloomberg отмечает, что планы особенно важны для Кремля с учетом выборов и падения рейтингов «Единой России».