РСТ: приостановка полетов в Турцию станет ударом для отрасли

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину пишет, что отрасль так и не вышла из кризиса, вызванного пандемией и введенными ограничениями. По ее словам, особенно тяжелым для бизнеса новое решение будет, если операторам «не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для не состоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги».
Кроме того, по мнению Тюриной, у россиян начнутся проблемы с отдыхом на майские праздники, так как почти все качественные объекты размещения на отечественных курортах уже забронированы.
Ранее Znak сообщил, что сразу после решения федерального штаба об остановке чартерных полетов в Турцию начался резкий рост стоимости путевок на билеты на другие морские курорты. В частности, отдых в Египте за несколько часов подорожал с 25 тыс. рублей до 55 тыс. рублей.
Накануне стало известно, что Россия приостановит полеты в Турцию из—за роста заболеваемости там коронавирусом. Меры введут с 15 апреля по 1 июня. Кроме того, будут отменены рейсы в Танзанию. Отмечалось, что до лета отдохнуть в Турции планировали не менее 533 тыс. россиян, забронировавшие туры на 32 млрд руб.
В 2020 году в ходе пандемии власти России приняли постановление, которое позволило туркомпаниям переносить поездки клиентов, забронированные до 31 марта 2020 года и отмененные из-за пандемии, на период до 1 января 2021 года.