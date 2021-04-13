Силовики после пожара задержали гендиректора «Невской мануфактуры»

Следователи в Петербурге возбудили после пожара на «Невской мануфактуре» новое уголовное дело и задержали генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщили в СК.

«По данным следствия, подозреваемые, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений, достоверно знали, что согласно актам проверок, проведенным в 2020-2021 годах МЧС, был выявлен ряд нарушений, в соответствии с которыми эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и не может быть осуществлена», — говорится в сообщении.



Во время пожара в зданиях «Невской мануфактуры» 12 апреля погиб сотрудник МЧС Илья Белицкий. СК тогда возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.